港地鐵縱火案受傷台灣旅客 返台治療

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先前在香港地鐵車廂縱火案中受傷的台籍女性傷者張欣茹，今天返回台灣接受後續治療。

這件縱火案於10日晚間發生，造成近20人受傷，且有多人有生命危險，當中包括張欣茹。張欣茹也是事件中唯一受害的台灣人士。

事發後，台灣駐港機構、台北經濟文化辦事處立即啟動急難救助機制，給予張欣茹及其家屬必要協助，並與港府有關部門緊密聯繫。

先前，台北辦事處與港府有關部門商討後，對方還同意豁免張欣茹的醫療費用。

台北辦事處綜合組組長李晉梅說，張欣茹在伊利沙伯醫院接受治療後，傷勢已經逐漸好轉且日趨穩定，將於稍晚搭機返台接受後續治療。

對於港府給予張欣茹及其家屬的協助，以及醫院方面的悉心照顧，台北辦事處方面表達最誠摯的謝意。

另外，港澳台灣同鄉會、香港台灣工商協會今天各自捐贈港幣3萬2000元（約新台幣12萬8000元）及1萬2000元給張欣茹及其家屬，以表達台灣鄉親的關懷。1060223

(中央社)