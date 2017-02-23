彰化媽祖聯合遶境 媽祖8聖筊指示10／15起駕
最多次聖筊！「2017彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動」，今天由副縣長林明裕率領全縣12間宮廟主委在二林鎮仁和宮擲筊請示何時起駕，最後媽祖是8次聖筊同意起駕日為10月15日（農曆8月26日），這也創下10年最多次聖筊的紀錄。
彰化縣媽祖聯合遶境祈福，是10年前由縣府開辦的重要民俗活動，總共有12間宮廟參與，今年輪值宮廟為二林鎮仁和宮，並且依照傳統擇定良辰吉時，縣府、文化局及12間宮廟齊聚請示媽祖挑選出巡起駕的好日子。
林明裕代表縣長魏明谷，與文化局長陳文彬、二林鎮長張國棟、仁和宮主委彭順週及12間宮廟代表在三跪九叩禮並上呈疏文後，開始擲筊，仁和宮總計提供有5個日子讓媽祖「參考」經逐一擲筊請示，媽祖最後以8次聖筊選擇國曆10月15日、即農曆8月26日。
2017彰化縣媽祖聯合遶境祈福活動起駕日敲定為10月15日，12間宮廟的媽祖神尊則將提早在10月8日駐駕二林仁和宮作客為活動暖身。
林明裕表示，今年彰化縣媽祖聯合遶境活動邁入第10年，希望透過媽祖遶境祈福，祈求保佑風雨免朝、國泰民安、四時無災、八節有慶，縣政推動順利，造福縣民，讓彰化縣民閤家幸福安康。
(中時)
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