高巿議員詐3萬考察費 二審仍判3年8月

高雄市議員陳粹鑾3年前涉以不實單據向巿議會虛報3萬元考察費，一審被判徒刑3年8月，陳雖辯稱是前一年未申報，才拿單據補報，但高雄高分院23日仍依公務員利用職務機會詐取財物罪，維持原審刑度，可上訴。

(中時)