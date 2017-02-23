小巨蛋震動問題 環保署提改善建議

先前歌手張惠妹於台北小巨蛋舉行演唱會，因全場萬名觀眾跟著音樂跳動，造成震動而開罰。環保署今（23）日指出，已針對全台3~5個大型場館進行震動「體檢報告」，小巨蛋的部分已經完成，未來將加設軟墊以改善震動問題。

環保署指出，先前台北小巨蛋被抗議震動，因此已經找相關專家至現場了解狀況，製作震動建議改善準則給台北小巨蛋，相信近期就會開始進行改善作業，此外，全台各地還有不少表演場館，都可能面臨類似的震動問題，因此將從4月下旬開始進行相關的「體檢報告」，預計5月下旬報告陸續給提供各場館。

此外，除場館震動外，平日裡還有建築工地打樁等震動問題，環保署指出，過去就將震動法案擬為中程目標，並非優先法案，且由於許多建築工地震動都是偶發性，並非像場館這種長期的干擾，暫時不會擬定相關法案，會以先個案進行處理。

(中時)