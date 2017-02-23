超人氣teamLab展推連假活動 把塗鴉變有趣！
228連假即將到來，人氣打卡點「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」將在連假期間舉辦限定活動。主辦單位推出塗鴉打卡拿好禮，邀請民眾攜伴到展場共享創作樂趣。
此次活動特別以塗鴉為主題，自2月25日起至28日，一連四天邀請民眾在展場內三件作品〈彩繪城鎮〉、〈塗鴉大自然〉及〈彩繪水族館〉的圖畫紙上著色，發揮天馬行空的想像，創作完成的圖案在經過掃描後，即會出現在作品的投影幕中，只要完成圖畫紙著色及掃描，並與作品合影上傳臉書打卡後，出示手機畫面即可獲得把平面房子、車子等圖像變立體的〈彩繪城紙模型〉一張，打造屬於自己獨一無二的紀念品。
「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」討論熱度持續發燒，邀請民眾在連假期間到展場畫畫舒壓，體驗創作的美妙時光，更多活動消息請至Facebook搜尋「teamLab.Huashan」。
展覽資訊
展覽時間：即日起至4月9日
展覽地點：華山1914文創產業園區東2四連棟BCD館
開放時間：週一至週日10:00~18:00
洽詢專線：02-6616-9928
(中時電子報)
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