諾貝爾經濟學獎最年輕得主阿羅逝世 享壽95歲

2004年獲小布希總統（圖右）頒發美國國家科學獎章的經濟學家肯尼斯阿羅（圖左）。（圖/美聯社）

前諾貝爾經濟學獎（Nobel memorial prizes in economics）得主、新古典主義經濟學（Neoclassical economics）大師肯尼斯阿羅（Kenneth Arrow）逝世，享壽95歲。被視為二戰後新古典經濟學的開創者之一的阿羅，曾於1972年社會福利經濟學方面的成就，以51歲之齡與英國約翰希克斯（John R. Hicks）共同獲得諾貝爾經濟學獎的殊榮，更讓他成為該獎項至今最年輕的得主。

據英國金融時報（The Financial Times）報導，諾貝爾經濟學獎得主、史丹佛大學經濟學教授肯尼斯阿羅，於21日在加州逝世，享壽95歲，其生前最後任教的史丹佛大學，隨即在官網上發布其訃文以表紀念。阿羅生前被外界譽為二戰後新古典主義經濟學的代表人物，主要論點以社會選擇理論和一般均衡論最著名。不僅自己著作等身，從1968年進入哈佛大學（Harvard University）任教開始，為經濟學界培育出諸多傑出人才，有4名學生也獲得諾貝爾經濟學獎，包含1994年與納什（John Forbes Nash Jr.）共獲獎的賽局博弈論（Game theory）經濟學家卡羅伊（John Charles Harsanyi）。

史丹佛大學對肯尼斯阿羅的介紹。（圖/史丹佛大學官網）

肯尼斯·阿羅，1921年出生於美國紐約，父母親是羅馬尼亞裔的猶太人家庭。雖然父親在大蕭條時輸掉了房屋和店面，但阿羅仍靠自己的努力，於1941年取得哥倫比亞大學數學碩士的學位，並投身軍旅成為一名陸軍氣候觀測員。戰後退伍再次返回校園，於1951年取得哥大博士學位，同時進入芝加哥大學經濟系任教。著作等身的阿羅，除了諾貝爾獎外，更曾於2004年獲頒美國國家科學獎章（National Medal of Science），目前其所著的著作多藏於杜克大學（Duke University）的魯賓斯坦圖書館內。

退休前的阿羅，一直是學生們最喜愛的教授之一，同事們更經常被他的超強記憶力所驚豔，1991年退休後雖不再授課，但仍然指導學生論文，更持續思考經濟學理論和問題。而他提出的「阿羅不可能性定理」，更成為當今福利經濟學和民主社會體制的理論基礎之一，這位最年輕的經濟學獎得主，將永遠留在世人與其學生們的心中。

◎阿羅不可能定理（Arrows impossibility theorem）：如果我們排除了人際效用的可比性，而且在一個相當廣的範圍內對任何個人偏好排序集合都有定義，那麼把個人偏好總合為社會偏好的最理想的方法，要麼是強加的，要麼是獨裁的。不可能存在一種社會選擇機制，使個人偏好通過多數票規則轉換為成社會偏好。

(中時電子報)