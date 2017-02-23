照顧身障者 竹市推多項福利措施

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新竹市長林智堅照顧身障族群，23日宣布多項新措施，如縮短生活補助費申請流程、增加復康巴士預約次數，還規劃無障礙旅行，讓身障者的生活愈來愈便利、豐富。

林智堅表揚竹市考核成績優異的身心障礙團體，同時宣布市府推出多項新措施，指竹市有1萬6000多位身心障礙者，市府積極協助，找出生活的樂趣和自信。

新措施中，身障者申辦生活補助費將縮短，民眾到區公所就能完成申請，不用等社會處審核。復康巴士預約次數，從1通電話可約1趟改為6趟，可及早規劃當周行程。另規劃「無障礙微旅行」盼能帶身障者到香山濕地及市區欣賞美景及古蹟。

林智堅說，市府每年投入近1千萬協助15個身心障礙社團的運作，尤其關注無障礙設施的建置，如新竹火車站和轉運站增設兩座電梯。

此外，中央公園和護城河親子公園也設置無障礙設施，中央公園碗狀鞦韆去年更獲得無障礙環境考核委員鄭淑勻的肯定，讓小兒麻痺的她一圓兒時搭鞦韆夢想。

林智堅說，社會處去年推出免費「同步聽打服務」，透過聽打人員在旁即時輸入文字訊息，讓聽障朋友參加演講或課程不再「霧煞煞」。

(中時)