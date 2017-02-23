中市府：尊重台灣社會民主自由及多元史觀

台中市長林佳龍日前在市政會議引用諸多學者觀點，強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性。（盧金足攝）

台中市府新聞局長卓冠廷表示，世界上包括台灣在內的民主國家，公民社會本應享有言論自由，多元史觀也應該受到一定的尊重。（盧金足攝）

台中市長林佳龍日前在市政會議一席本土史觀的相關談話，引發不同解讀，對此，市府已表示為斷章取義並發表澄清，新聞局長卓冠廷今天（23日）重申，「林市長的談話實為引用學者觀點，強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，並非片面宣稱文明發源地在台灣」。

此外，針對大陸媒體評論，甚至稱南島文明源自中國福建省，市府強調，尊重不同意見，但對不察錯誤資訊即評論深感遺憾。

林佳龍日前在市政會議提及，「有些研究顯示人類文明起源地在台灣，南島文化就是，很多結論都是指向這裡。」會後遭部分媒體解讀為「人類文明發源地在台灣」，市府表示，已公開發布新聞澄清說明，不料遭大陸媒體扭曲、批評。

卓冠廷說，林佳龍日前的談話實為引用諸多學者觀點，強調應更重視在地史觀、本土文化及台灣主體性，並非片面宣稱「文明發源地在台灣」。

「有立場並不可怕」，卓冠廷強調，可怕的是明明知道彼此立場不同，卻只容許跟自己立場相同的言論存在；舉凡世界上包括台灣在內的民主國家，公民社會本應享有言論自由，多元史觀也應該受到一定的尊重。

卓冠廷指出，台灣社會在民主化之前，言論自由及多元史觀長期在黨國體制下受箝制，解嚴後在社會各界多年的努力之下，逐步實現民主自由，包括原住民、漢人、荷蘭、西班牙、日本等文化，都是本土史觀必須關注的面向。

他說，相關討論在台灣社會是非常常見的，實毋需大驚小怪，期盼相關人士正視台灣對民主價值、本土文化、言論自由的社會基礎，台灣當然深受漢文化影響，但本土及在地的價值也不容否認、忽視及抹煞。

(中時)