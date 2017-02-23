交大推智慧校園 即時監測PM2.5濃度

PM2.5對人體健康可能造成影響，交大建構智慧校園環境品質監測網，透過簡易型感測器，在校園內即時監測和更新PM2.5濃度，且成本只要新台幣5000元。中央社記者許秩維攝 106年2月23日

PM2.5對人體健康可能造成影響，交大建構智慧校園環境品質監測網，透過簡易型感測器，在校園內即時監測和更新PM2.5濃度，且成本只要新台幣5000元。

交通大學校長張懋中積極推動全亞太第一座智慧校園，希望以最創新的資訊科技等技術，提供校內1.5萬名師生享受智慧生活，交大今年2月起，建構智慧校園環境品質監測網，供師生查詢空氣品質(http://pm25.cs.nctu.edu.tw)。

計畫主持人之一、交大資工系教授王協源表示，空氣品質是近年來大家關心的議題，當PM2.5達到紫爆濃度時，對人體健康有嚴重影響，而環保署雖有監測站，但因價格昂貴，數量非常稀少，如新竹市區只有1個監測站，但PM2.5會隨地形地貌、建築物、擴散條件不同而有變化。

為了提供師生更多資訊，王協源表示，學校目前已在11個館舍部署11個監測點，3月還會在路燈杆上增加10個部署點，而PM2.5監測每72秒就會更新，師生只要上網，就可隨時掌握最新的空氣品質狀況，還可查詢過去任一時段的資料。

王協源指出，現在很多人會購買簡易感測器來監測PM2.5，但簡易感測器通常誤差很大，而交大使用的簡易感測器都經過標準儀器測試，校正後的讀數和環保署的資料落差不會太大，且透過大數據分析，當感測器數據偏離正常範圍時，透過機器學習校正技術，可協助感測器重新校正。

相較於環保署的設備，王協源表示，每台簡易感測器成本預估只要新台幣5000元內，且不會增加太多電費負擔，目前已有廠商來接洽，希望能變成商品量產；而學校建置的校園環境監測網，未來也考慮當PM2.5達紫爆時，透過手機或App主動提醒師生。1060223

(中央社)