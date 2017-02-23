台61線防災演練 部分路段單向封閉管制

我要評比

台61線西濱快速公路272.2至273.1公里處，因應防災演練，分別於3月2日及3月7日在南下側車道進行單向封閉管制，籲請駕駛改道行駛。

公路總局第五區養護工程處水上工務段今天表示，因應106年度防災演練，台61線272.2至273.1公里處南下側車道於3月2日及3月7日上午10時至中午12時實施單向封閉管制。

水上工務段指出，台61線單向封閉管制，屆時南下車輛請改行第三漁港聯絡道轉台17線至南鯤鯓交流道，並依現場交通管制人員指揮及改道示意圖繞道行駛。1060223

(中央社)