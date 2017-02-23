微風市集社區友好日 在地消費有優惠
高雄微風市集成立9年，今年首度與高市農業局合作，舉辦「社區友好日」，首場從鹽埕區出發，25日下午在七賢路、公園路交叉口公園擺攤，鹽埕、前金區在地民眾消費即送限定好禮。
微風市集目前有4個固定場次，每周六、日全年無休，包括鳳山婦幼館、客家文物館、蓮池潭物產館及大統和平店。
25日下午的活動，除了在地消費者買滿300元，送有機試吃包之外，主辦單位也安排「好農ｘ好食分享會」，主題即為當季盛產的「番茄家族」，由微風農友分享有機種植過程、介紹不同品種番茄特色，並當場示範番茄料理。
微風市集預計今年舉辦4場社區友好日，鹽埕區打頭陣之後，下一場時間地點尚未確定，開放社區單位（包括大樓社區）、區里單位，對友善土地、環境永續、食農教育有興趣，均可洽詢。
(中時)
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