台北228紀念特展 傳達追求自由人權

台北二二八紀念館全體人員與志工合影。（王超群攝）

台北二二八紀念館今年為紀念228事件70周年，也是開館20周年，特別舉辦特展，同時還將辦理4場演奏會，演出由受難家屬王添灯外曾孫女何欣怡作詞的「二二八民主頌」，文化局長鍾永豐表示，透過紀念特展，傳達追求自由人權為人類本能概念，希望能尊重彼此差異，唯有培養深刻寬容歷史感，才有穩健未來。

台北二二八紀念館開館館長葉博文表示，在前台北市長郝龍斌時期，紀念館內展區有所變更，日治時代、白色恐怖、戒嚴等整段史實不再單獨一區，「這是一點缺憾，希望能把這裡補起來，才是真正尊重歷史」。

此次特展呈現228事件爆發時，國內外媒體新聞，以及至80年代民主前輩走上街頭高喊平反228，以及90年代在228家屬及各界的要求下，官方道歉、立紀念碑、訂紀念日、設紀念館和賠償事宜等文物展示。回顧紀念館20年來每年舉辦228紀念日、所推動數百場的推廣教育、講座、影展、座談各種活動、80餘次主題展覽，以及60多種出版成果。

在228前夕，該館戶外廣場辦理4場演奏會，時間由2月25日至28日，27日下午3時，在二二八和平公園音樂台，邀請台灣師範大學音樂系交響樂團、華岡藝術學校合唱團聯合演出，由著名音樂家鍾耀光譜曲、228受難者王添灯外曾孫女何欣怡作詞，所共同創作出「二二八民主頌」。

台北二二八協會理事長黃秀婉以受難者家屬身分出席，她說，希望今年70年能有所不同，最大重點是讓年輕人認識二二八，「有了他們，才有我們今天的民主。」

(中時)