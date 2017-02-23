台灣七年級生 45％沒準備退休金！

宏利投信今日公布最新千禧世代退休調查！據調查顯示，台灣的千禧世代(1981-2000出生的人口)近一半（45％）的人還沒有開始為退休規劃儲蓄計劃，但大家都很樂觀，有67％的人認為自己現在規劃退休生活實屬太早。只有二成千禧世代投資人會擔心自己退休後會沒錢可花。

為編制「宏利投資者意向指數」（MISI）進行的研究顯示台灣千禧世代是亞洲地區中對於未來財務最具信心的族群之一，只有 20％ 的千禧世代投資人擔心自己退休後會沒錢可花。86％的人都預期他們會維持或改善退休後的生活型態。

除缺乏準備外，有超過60％的千禧世代相信自己的健康狀況在退休之後會衰退，而且有將近三分之一（32％）的人認為健康狀況會衰退到他們無法繼續工作，因而限制了他們賺取收入的能力。超過40％的千禧世代也預期自己的子女不會提供財務支援或他們將沒有子女提供支援，讓他們落入沒有潛在保障的處境。相對於所有年齡的男性投資人（35％），所有年齡的女性投資人（47％）對於這點的憂慮特別顯著。

(工商)