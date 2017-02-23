狄爾萊海灘網賽 盧彥勳無緣單打8強

台灣網球一哥盧彥勳在狄爾萊海灘公開賽（Delray Beach Open）單打賽事與對手激戰3盤後吞敗，無緣晉級8強，但接下來他仍有機會在雙打尋求晉級。

世界職業網球協會（ATP）總獎金53萬4625美元（約新台幣1538萬元）的狄爾萊海灘公開賽，當地時間17日起在美國佛羅里達州進行10天賽事。

男子單打世界排名63名的盧彥勳在單打次輪賽事，以3比6、6比3、2比6不敵世界排名49名的英國選手艾德門（Kyle Edmund），無緣晉級8強。

盧彥勳雖未能在單打持續晉級，但與印度老將斐斯（Leander Paes）搭檔，在雙打賽事晉級8強。1060223

(中央社)