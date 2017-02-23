疑未通報禽流感疫情 北市：絕無隱匿

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台北市動保處傳遭議員質疑隱匿禽流感疫情。台北市長柯文哲今天澄清，去年案例都有報告，且都公開透明，不需隱匿：動保處說，與防檢局同步發布檢驗結果，絕無隱匿疫情。

媒體報導動保處16日發布新聞稿宣稱，北市迄今「均未檢出禽流感反應」，但農委會防疫局卻指出，北市去年已發現3件病例，台北市藍綠議員批評北市有隱匿疫情嫌疑，企圖粉飾太平。

柯文哲上午出席活動後受訪被問及是否有隱匿疫情，柯文哲說，去年的案例都有報告，也發過新聞稿，細節是動保處的業務，相信北市府都公開透明，「該怎麼做就怎麼做，不需隱匿些什麼」。

動保處表示，去年度3案為台北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報「疑似」病例，雞隻來源地皆為外縣市，接獲通報後，即報行政院農業委員會動植物防疫檢疫局，並送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

動保處說，經確認結果後，隨即與防檢局同步發布檢驗結果，絕無隱匿疫情。1060223

(中央社)