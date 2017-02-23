救國團：黨產會聽證會違反正當法律程序
行政院不當黨產委員會將於24日針對救國團舉辦聽證會，救國團今天召開記者會，認為聽證會違反正當法律程序。
救國團委託的律師指出，救國團2月16日才收到黨產會長達33頁的初步調查報告，2月18日才獲許可到黨產會調閱相關資料，卻被要求在2月20日前提陳述意見書，等於是短短3天內要做書面回應，「這在一般訴訟程序當中，是從來沒有發生過的現象。」
另外，救國團也指出，黨產會曾發函給內政部等機關，要求提供相關備查資料，據了解相關機關都還沒提供，「如果還堅持明天舉辦聽證會，跟想釐清事實的目的有所出入。」
救國團委任的律師指出，日前已發函希望黨產會展延聽證時間，但黨產會仍要求如期，而且至今都不肯給予任何議程，也拒絕公布黨產會邀請的鑑定人和證人名單。
救國團研發會執行長鄭斐文表示，救國團一直都是教育性和公益性色彩。各項業務進行時都沒有中國國民黨介入，結餘也沒有落入個人或政黨手中。他並認為，救國團不是憑空獲得政府補助，而是代政府履行公共任務的勞務對價，包括以低價、平價甚至免費的方式，提供學生住宿和活動空間。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。