救國團：黨產會聽證會違反正當法律程序

行政院不當黨產委員會將於24日針對救國團舉辦聽證會，救國團今天召開記者會，認為聽證會違反正當法律程序。

救國團委託的律師指出，救國團2月16日才收到黨產會長達33頁的初步調查報告，2月18日才獲許可到黨產會調閱相關資料，卻被要求在2月20日前提陳述意見書，等於是短短3天內要做書面回應，「這在一般訴訟程序當中，是從來沒有發生過的現象。」

另外，救國團也指出，黨產會曾發函給內政部等機關，要求提供相關備查資料，據了解相關機關都還沒提供，「如果還堅持明天舉辦聽證會，跟想釐清事實的目的有所出入。」

救國團委任的律師指出，日前已發函希望黨產會展延聽證時間，但黨產會仍要求如期，而且至今都不肯給予任何議程，也拒絕公布黨產會邀請的鑑定人和證人名單。

救國團研發會執行長鄭斐文表示，救國團一直都是教育性和公益性色彩。各項業務進行時都沒有中國國民黨介入，結餘也沒有落入個人或政黨手中。他並認為，救國團不是憑空獲得政府補助，而是代政府履行公共任務的勞務對價，包括以低價、平價甚至免費的方式，提供學生住宿和活動空間。1060223

(中央社)