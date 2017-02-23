選黨主席 洪秀柱盼歡喜坦蕩如嘉年華會

中國國民黨主席選舉競爭激烈，主席洪秀柱今天表示，希望用歡喜坦蕩的心情，像舉辦嘉年華會一樣，也盼參選人口吐蓮花。

外界有關至今未取得黨員名冊一事，洪秀柱說，正確的黨員數要到3月底才能確定，至於何時請假參選的問題，她說循過去黨主席的慣例，會在是正式進入選戰時請假。

洪秀柱今天南下出席政治學校高雄校友會聚餐，現場數百人熱情歡迎洪秀柱，還高舉「票投洪秀柱、挺柱護中華」的旗幟，民眾的熱情讓洪秀柱很高興。

媒體詢問何時請假參選主席？她說任期到8月，不過依照慣例，會在正式參選時請假投入選舉。

政戰校友會高雄區會長蔡勝隆不斷鼓勵洪秀柱並為她加油打氣，還說總統選舉時「換柱」已讓大家很不爽，這次要挺柱護中華。

洪秀柱說，了解很多同志對黨國有期待，但一路走來讓大家失望了，她希望大家不要再談換柱的風波，她說哪跌倒哪裡站起來；只要國民黨贏就好了。

她指出目前黨有困境還面臨黨主席選舉，重要的是辦好選務並做好黨務革新工作。她說黨有體制和人事的精減和變革，卻有人趁機挑撥離間和分化造成民怨，她說很多工作不能因為選舉黨主席就鄉愿，該做的事還是要做。

她表示，立國和黨的中心思想及核心價值如果沒有，就像沒有靈魂的軀殼。

她說，最近有人說要把國父和蔣公銅像搬離，尤其二二八紀念日要到了，有人要藉以製造新的仇恨；她說這些政客不只是要拆除銅像而已，是要徹底毀滅國民黨及在台灣的歷史記憶，希望大家警愓。

黨主席選舉激烈，洪秀柱希望就像是辦嘉年華會一樣，大家口吐蓮花，歡喜、坦蕩的辦好選舉，讓大家可以做出正確的選擇。1060223

(中央社)