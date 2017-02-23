男子北市醫院公然吸毒 警方當場逮捕
台北市警局刑大特勤中隊小隊長趙錦龍日前到醫院詢問就診狀況時，發現一名男子身旁放置安非他命吸食器，且一副剛吸完毒的樣子，他上前盤查，當場把人逮捕到案。
北市刑大特勤中隊小隊長趙錦龍21日接送小孩上學後，前往北市某間醫院了解小兒科看診日期及時間，當步行至2樓志工服務台時，有名男子在服務台旁椅子低頭，桌上放著安非他命吸食器，形跡十分可疑。
趙錦龍立即會同醫院保全人員，出示證件表明身分上前盤查，36歲有竊盜前科的尤男承認吸食器為其所有，復經其同意後，再起獲二級毒品安非他命1包(毛重1.36公克)及吸食器玻璃球9顆。
尤嫌到案後坦承吸食毒品，供稱待業中，最近兩個星期因交不出房租，慘遭房東趕出租屋處，居無定所，才以醫院作為暫時棲息處所，日前於網路聊天室認識了新朋友，交往熟稔後，受到其慫恿聲稱毒品可舒解壓力、減少疲勞，才開始接觸安非他命，未料遇警當場查獲，警方訊後依毒品罪嫌移送，並持續追查毒品來源。1060223
(中央社)
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