學測3＋1案 全教總憂傷害適性多元學習

我要評比

大學招聯會今天討論大學考招案，新型學測可能改採3＋1方案。全國教師工會總聯合會擔心，將嚴重傷害學生適性多元的學習。

大學招生委員會聯合會去年公布考招改革方案，規劃高三寒假考國、英、數（另考慮自然或社會擇一）的「學科測驗」，申請入學在5、6月進行，7月考加深加廣學科，之後再分發入學，申請入學會採計高中學習歷程，招聯會今天下午也將召開常務委員會，確認大學考招方案。

全教總表示，3＋1案是以招生思維凌駕高中教育發展，學生與家長為求更大的錄取機會，又會5科全考，筆試壓力不會減輕，學校也很難發展多元適性的選修課程。

全教總也認為，學生學習歷程在申請入學的佔分應提高，才能引導學生多元選修課程和彈性學習，依興趣、性向探索自己的生涯進路和科系選擇。

全教總同時呼籲教育部監督各大學，設置專責的招生辦公室，才能提升審查學習歷程的公平和品質。1060223

(中央社)