南島婚禮隆重 鞦韆下感受祝福
鼓聲震天響起、搭配曼妙舞姿，為一年一度南島婚禮正式揭開序幕，今年盛會輪由霧台鄉接手舉辦，族人將以魯凱貴族儀式為新人獻上祝福，吸引全台10對新婚夫妻報名，其中包括2對泰雅族及排灣族原民新人，但礙於傳統階級觀念根深蒂固，並無魯凱族人參加。
茂林國家公園風景區管理處長簡慶發指出，南島族群婚禮每年由三地門、瑪家、霧台等屏北三鄉輪流主辦，以傳統原民貴族婚禮為主軸，每年分別以各部落族群為主題，進行婚禮儀式，今年婚禮主活動將於3月10日至11日在屏東縣霧台鄉隆重登場。
共有10對新人會在大武山見證下完成終身大事，霧台鄉族人也會以親如子女般的方式辦理新人婚禮，流程包含求婚、下聘、迎娶、婚禮、祈福等儀式，在百合花旁、鞦韆下，互許一生誓約，同時成為一輩子最美好回憶。
主辦單位指出，10對報名新人中，有來自台中的泰雅族新人，來有屏東排灣族。泰雅族小倆口指出，因傳統婚禮沒有那麼隆重，所以一生一次的大事，希望感受不一樣體驗。因魯凱族階級觀念重，並沒有新人報名。
婚禮系列活動將於3月4日正式在霧臺鄉部落文化廣場展開，時間長達29天，因今年暖冬，活動期間適逢櫻花盛開，霧台鄉長杜正吉邀請國內外遊客踴躍參與，探索難得一見的原民文化及美麗部落風光。
(中時)
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