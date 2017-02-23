南島婚禮隆重，鞦韆下感受祝福

霧台鄉魯凱族在傳統樂舞聲中，為2017年南島婚禮揭開序幕。（林和生攝）

今年南島婚禮將以魯凱族貴族儀式，讓新人在鞦韆下互許誓言。（林和生攝）

今年南島婚禮輪由霧台鄉主辦，將以魯凱族貴族儀式讓新人有不一樣體驗。（林和生攝）

長達29天的南島婚禮輪今年由霧台鄉主辦，主辦單位邀請民眾一探原民文化及部落風光。（林和生攝）

鼓聲震天響起、搭配曼妙舞姿，為一年一度南島婚禮正式揭開序幕，今年盛會輪由霧台鄉接手舉辦，族人將以魯凱貴族儀式為新人獻上祝福，吸引全台10對新婚夫妻報名，其中包括2對泰雅族及排灣族原民新人，但礙於傳統階級觀念根深蒂固，並無魯凱族人參加。

茂林國家公園風景區管理處長簡慶發指出，南島族群婚禮每年由三地門、瑪家、霧台等屏北三鄉輪流主辦，以傳統原民貴族婚禮為主軸，每年分別以各部落族群為主題，進行婚禮儀式，今年婚禮主活動將於3月10日至11日在屏東縣霧台鄉隆重登場。

共有10對新人會在大武山見證下完成終身大事，霧台鄉族人也會以親如子女般的方式辦理新人婚禮，流程包含求婚、下聘、迎娶、婚禮、祈福等儀式，在百合花旁、鞦韆下，互許一生誓約，同時成為一輩子最美好回憶。

主辦單位指出，10對報名新人中，有來自台中的泰雅族新人，來有屏東排灣族。泰雅族小倆口指出，因傳統婚禮沒有那麼隆重，所以一生一次的大事，希望感受不一樣體驗。因魯凱族階級觀念重，並沒有新人報名。

婚禮系列活動將於3月4日正式在霧臺鄉部落文化廣場展開，時間長達29天，因今年暖冬，活動期間適逢櫻花盛開，霧台鄉長杜正吉邀請國內外遊客踴躍參與，探索難得一見的原民文化及美麗部落風光。

(中時)