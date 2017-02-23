產創條例修正草案送立院審議 土地強制買回暫停

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行政院今通過「產業創新條例」修正草案，並送立法院審議。此次修法重點在於提供天使創投租稅獎勵、加強國營事業研發支出，以及強化無形資產評價機制。至於土地強制買回部分則喊停。

值得注意的是，原訂修改的產業創新條例第46條之1並未納入，也就是說土地強制買回部分暫未變動。工業局副局長游振偉說，當初修法是希望提升閒置土地使用率，但是為了避免財產權爭議，需要再與相關團體溝通，因此暫未放入。

經濟部表示，目前將沿用現行的「產業用地革新方案」等法規，透過金融工具控管土地使用，增加土地持有成本，藉此強化工業區閒置土地利用。

為了獎勵產業投資，經濟部表示：「國營事業可以扮演領頭羊角色」，擬規定國營事業增加研發投入經費比例。

游振偉表示，為了鼓勵企業投入研發，將規定國營事業編列一定比例的研發經費，但是修正條例中不會規定明確比例，而是在實施細則中規定，比例將根據個國營事業的規模大小再做調整。

據了解，目前台灣研發支出在GDP占比相較之下低於日韓，只有3.06％，而日韓研發支出占比分別為3.49％和4.23％。

以中油和台電為例，研發經費比例分別為0.24％和0.58％，若以1％試算，研發經費將分別增至63億元和26億元。游振偉說，因為國營事業的特性、規模不同，目前不會硬性規定國營事業編列經費達1％以上。

保護智慧財產權等無形資產也是此次修法重點。工業局知識服務組科長陳國軒認為，美國大型企業有超過8成的資產屬於無形資產，同時非常看重無形資產的保護。台灣缺乏管理、評價無形資產的公正第3方機構。

至於高風險新創事業的天使投資人租稅優惠部分，修法方向也與日前討論相同，天使投資抵減限額最高可達300萬元。

經濟部表示，修正條例通過後，最慢半年內會開始實施。

(工商)