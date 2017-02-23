228新檔 陳儀請兵密電曝光

國史館出版新的二二八檔案，在當時保密局的線報會有誇大的情況，要是誇大也會被處份。(圖/江飛宇攝)

國史館今(23日)召開新書發表會，是國史館最新的《二二八事件檔案彙編》第19~24冊，其內容是台中縣、彰化縣與總統府最查爬疏的二二八相關公文、批示、電文與情報相關內容，以及台鹽公司、行政長官公署的相關記錄，這些檔案有助更完整的了解二二八的過程與各界責任。之後的提問時間，民間二二八學者呼籲國史館在整理檔案時，應要公正客觀，不能帶偏見的下結論。

從2000年開始，陳水扁總統指派台灣史研究學者張炎憲為國史館館長後，國史館就著手整理政府單位的二二八相關資料，先從立法院、國家安全局開始公布，之後陸續出版《二二八事件檔案彙編》，到2008年為止，總共出了18冊。如今吳密察接任館長後，再把19~24冊完成出版。

新發現的陳儀給總統府「寅冬亥親電」，希望中央能調派兵力來台，時間是在3月2日，不過並沒有提到平亂。(圖/江飛宇攝)

在發表會上薛月順研究員說，這次查找總統府檔案過程中，找到了台灣行政長官陳儀在3月2日發布給蔣中正總統的電文，當中寫道「憲兵人數甚少，政府無法合理對付暴徒，此事件雖不日可望解決，但奸黨禍根欲為拔除，不使其遺禍，將來必須有相當的兵力俾資應用」 、「前電所請酌調素質較好步兵一旅或一團來台，仍請府准照辦」。以往陳儀請中央派兵的時間是在3月6日，而這段新發現電文說明，陳儀在3月2日時已經向中央調請部隊。不過此時的陳儀仍然事件的和平落幕表示樂觀，因此他說「不日可望解決」，而派兵的用途顯然是「威而不赫」，是做為事件落幕後的治安維護之用。

檔案局的新資料則顯示，二二八期間情治機構的情報與調查，有些呈現過於誇大的情事。比如對二七部隊的線報，在檔案中出現「謝雪紅帶領3萬人入埔里」的情資，之後加以覆查，發現二七部隊的人數僅為600多人而已，中間的落差太大，中統局下令要處份過度誇大情報的線人。

除此之外，國史館臺灣文獻館負責修訂的《台灣鹽業、行政長官公署篇》則透露了極有價值的新發現，陳惠芳研究員指出，在2月28日後的暴亂期間，台鹽公司努力的抵抗暴徒的入侵，防範槍支不被暴徒搶奪，維護台鹽公司的資產，也要保護外省籍員工的安全，並且也指示在對抗暴徒的過程中，不要傷害到無辜民眾。當時台鹽公司有外省員工與本省員工，他們是通力合作在維護公司，在暴亂最猖獗時，廣播都是日語在播音的，本省員工也負責聽這些播音的內容，以應對相關的局勢。在亂局結束後，台鹽公司也有相關指示，撫恤外省同仁的傷亡，更嘉勉努力捍衛財產的本省員工，有些本省員工也在與暴徒衝突時受傷。從這批檔案看的出來，當時絕大多數的本省人都是安份守己，並沒有參與暴亂；就以台鹽公司的檔案為例，員工們是同舟共濟、互助合作一起渡過那段狂暴的十天。

在行政長官公署的新公布檔案是二二八事件之後，公署對公務人員的慰勉和懲處，當時長官公署的基層人員也是外省、本省皆有，而本省公務員在面對暴亂時的反應有兩種，一種是支持政府努力堅守監守崗位，這些本省人員在事後就得到加薪、加職等的慰勉；相對的，有些人員就逃亡、投降，甚至加入暴亂，關於部分也有合理的懲處或是免職。

說明結束之後，民間二二八研究學者武之璋起身發表看法，他希望國史館面對歷史，必須做到秉筆直書、公正客觀，不應情緒化的先入為主判斷歷史人物的是非。他強調，張炎憲館長所編的這一批檔案，確實內容豐富、印刷精美，也確實解答了很多二二八疑點，但是張館長卻在序言當中，加入了自己的政治判斷，認定「蔣介石是二二八的元兇」，但是在檔案中卻找不到明確的資料石以佐證，這就犯了情緒誤導研究的錯誤。同時他也批評主講者之一的陳翠蓮博士，她在序文中認定保密局的人員參與暴亂，還挑撥煽動製造仇恨，但是實際上，保密局人數太少，沒有能力參與，在檔案的內容中，所謂挑撥煽動製造仇恨都是本省人，而非保密局人員。而陳翠蓮研究員對此並無任何回應，僅表示武之璋再自己開記者會發表就好。

(中時電子報)