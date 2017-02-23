聽證會明登場 救國團：做了什麼需要這樣被鬥垮？
不當黨產處理委員會明天將針對救國團是否為國民黨附隨組織舉行聽證會，救國團今天下午特別偕同律師出面，表達準備時間不足、黨產會部分委員應該迴避等質疑，擔心流於形式；更說不曉得做過什麼錯事，需要這樣被鬥垮，「呼籲大家幫我們找出真相」。
救國團總部研究發展委員會副執行長鄭斐文、秘書處視察陳家秀和律師劉昌坪出面召開記者會。鄭斐文說，救國團各項業務的進行、會議、活動都沒有國民黨介入，結餘也沒有落入個人或國民黨手中，更不是「憑空」獲得政府補助，受領補助是作為代政府履行公共任務的勞務對價，包括以低價、平價甚至免費提供學生住宿。
救國團律師劉昌坪表示，16日才收到黨產會33頁的初步調查報告，加上後續去調閱的資料共27卷，還必須在20日前針對聽證會提出書面意見，準備時間明顯不足。
他也說，黨產會許多委員對救國團是否屬國民黨附隨組織，之前曾在文章或書裡表達個人既定立場，如委員羅承宗即是，這些都已構成迴避事由，黨產會也應該遵守客觀中立原則。另外像明天的議程，黨產會指派證人、鑑定人等，黨產會也都不提供。
陳家秀更批評，明天是一場資訊不對等的聽證會，如何有公平正義，希望全民幫忙判讀；她說，救國團有做錯過什麼事情，需要這樣被鬥垮嗎？也呼籲社會各界幫忙找出真相。
(中時)
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