228連假 駁二小夜埕美食攤車好好逛
228連假即將來臨，高市文化局向遊客推薦，25、26日傍晚可造訪「駁二小夜埕」，現場首創集結行動美食攤車，將大高雄、台中、嘉義、台南、屏東排隊攤車美食一次搜齊，還安排街頭雜耍、風格音樂演出，讓遊客從下午4點玩到晚上9點，保證好吃又好逛。
高市文化局長尹立表示，駁二假日手作市集以精彩的生活小物，早已培養相當固定的客群，這次「駁二小夜埕」特別延長營業時間，從當天傍晚4時，一直持續到晚間9時，讓民眾在駁二就能吃到秘密版限量美食、逛文創手作小物、欣賞街頭表演。
行動攤車一般居無定所，這次駁二難得聚集超過40攤限量版美食，除了大高雄地區必吃排隊攤車外，更有攤友遠從台中、嘉義、台南、屏東前來助陣。
主辦單位表示，當天美食品項多元，包括起士三明治、雙味熱狗堡、PIZZA、捲餅、美式漢堡、手工涼麵、麻油糯米飯、麵線糊以及各式異國料理、飯後甜品及酒水、雞蛋糕、香草氣泡飲、小農啤酒、手沖咖啡、烘焙小點、水果雪糕等，不容錯過。
(中時)
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