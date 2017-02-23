港星擁3妻沒煩惱 靠設群組「知道今天誰主打」
經典綠葉港星鄧兆尊家境富裕，是已故著名粵劇大師鄧永祥的長子，近年來他淡出演藝圈，本月初歡度50歲生日，讓外界難得看到他與三位妻子的經典合影，日前他接受港媒專訪，自曝雖「1打3」，但家中沒爭寵煩惱，原來是因3女之間設有群組，藉此討論分清楚每一天的「主打」。
鄧兆尊坐擁「3C女友」Carmen、Cherry、Claire，被封「現代韋小寶」，近日他接受香港《蘋果日報》專訪，大談馭妻之道，他稱三妻得來「全是女方主動追求」，他沒考慮結婚生子給承諾，認為結婚證書不重要，那張紙只是為了保障離婚後能分到贍養費，他與妻子們之間有共識，不想生小孩，免得「大人、小孩都辛苦。」
鄧兆尊表示，他對3位女友一視同仁也不偏袒，或許是3女對他死心踏地的原因之一，也不諱言3個女人之間偶爾有口角卻沒大鬧，少有爭寵問題，只因3女之間設有群組，會私下討論「今天誰主打」，若碰到重大節日也是靠女友之間互相協調，使鄧兆尊很少因此煩惱。
(中時電子報)
關鍵字：鄧兆尊
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