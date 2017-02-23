年初寒害浮現 宜蘭上將梨花苞結果率低
今年首波寒流於春節前夕襲台，當時恰逢三星上將梨嫁接花苞，當時低溫寒害如今陸續浮現，不耐寒的梨品種「黃金」逾6成花苞凋零，受損面積約15公頃，初估農損金額超過600萬元，梨農叫苦連天，三星鄉公所今(23日)與農民一同向農委會喊話，籲請放寬補助梨農相關資材，減輕農民負擔。
三星鄉長黃錫墉表示，去年的霸王級寒流造成上將梨極大農損，當時各品系的花苞存活率都不好，許多農民只好重複接穗，造成成本大幅增加。屋漏偏逢連夜雨，夏季又遇到兩強颱，梅姬颱風重創三星鄉，原本梨樹於夏季都會將養分供輸給水梨，卻因為葉子被掃光，缺少光合作用，根部吸收的養分又要分養給嫩芽枝葉，造成去年上將梨果粒縮水窘境。
儘管今年首波寒流不若去年寒冷，但是仍下探攝氏10度以下，上將梨四大品系「豐水」、「幸水」、「新興」、「黃金」，「黃金」經濟價值最高，卻也最不耐低溫。今天梨穗花苞嫁接完沒多久，馬上遇到寒流，黃金梨穗首當其衝，原本梨花凋謝後應會結果，如今多數未見果粒，寒害問題浮現。
黃錫墉指出，水梨為溫帶水果，台灣憑藉嫁接技術，將花苞梨穗高接到梨樹上，梨穗多半來自國外，每苗3元、嫁接工錢約5元，合計8元，每棵梨樹約可嫁接250苗，一公頃約種植300多棵梨樹，每公頃嫁接成本多達60萬元。三星鄉上將梨的黃金品系面積約20公頃，已有15公頃受害，有梨農甚至受損逾5成，血本無歸。
梨農陳正孝說，去年12月初提前嫁接的梨穗，因為氣候宜人，梨穗花苞都維持一定的存活結果率；今年1月中旬之後的梨穗，因為嫁接時陰雨綿綿、天候不佳，稍微影響存活率，再加上過年前的寒流襲擊，後面嫁接的花苞結果率就很難看了，甚至有許多棵梨樹的花苞全軍覆沒，「今年若不虧本就偷笑了。」
黃錫墉與眾農民向農委會喊話，今年寒害恐怕會重演去年果粒縮水、產量減少等窘境，籲請上級機關補助相關農業資材，減輕農民農損負擔。
(中時)
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