水情緊繃 竹市召開節水抗旱會議因應

因應水情緊繃，新竹市政府今天召開「節水抗旱整備情形第一次工作會議」，要求各單位及早因應，降低缺水帶來的損害，並提醒民眾3月1日起將進入第一階段限水，呼籲節約用水。

竹市府工務處表示，新竹區民生及工業用水，由台灣自來水公司第三區管理處每日供水52萬噸，因近期水情不佳，將自3月1日起實施第一階段夜間減壓供水措施，於夜間11時至翌日清晨5時降低管壓供水，水情燈號由綠燈轉為黃燈。

此外，工務處自2月起，已函請竹市府各處暨所屬機關學校，協助加強節約用水宣導，亦設有「抗旱專區」網頁提供最新訊息。

為了增加水庫水位回穩，水利署昨天把握鋒面接近的機會，於新竹縣寶二水庫啟動人工增雨作業，用人工增雨燃燒器，燃放2支有「碘化銀」的焰劑。自來水三區處副處長謝張浩指出，截至今早，寶山水庫尚有有效蓄水量310萬噸，蓄水率約57%，寶二水庫蓄水量僅約49%，雖昨日有些許降雨，但僅各進帳3萬及2萬噸，十分有限。

謝張浩表示，3月將展開第一階段限水措施，審慎因應水情，目標將所有的供水延長供應至4、5月水情好轉之際，希望各界節約用水，避免進入第三階段限水，對民生及工商業用水帶來不便。

工務處表示，本市目前有地下水井190口，總抽水量2萬4100噸，未來如實施第三階段限水，亦可作為支援之抗旱井；而消防局及自來水公司有各式輸水車輛33輛，可協助後續運水載運。

此外，竹市客雅水資源回收中心再生水每日產量可達1萬噸，以不作食用為原則，可供環境衛生清洗、澆灌花木等使用，目前無償提供，民眾可自行前往該中心內南側儲水池取水，地址為新竹市香山區大庄里彩虹路99號，或可電聯03-5400730詢問與利用。1060223

(中央社)