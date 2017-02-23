賞櫻團事故 交通部27日前檢查同型車
交通部今天表示，將召回國道5號翻車事故的同型車、共166輛遊覽車，於27日前完成檢驗。交通部長賀陳旦說，這次傷亡慘重，可能是「行為上的問題」，檢察官還在調查中。
國道5號13日發生賞櫻團翻車事件，造成33人死亡。行政院上午舉行院會，交通部與勞動部針對該意外進行「國道五號交通事故檢討及改善措施」報告。
交通部路政司長林繼國在院會後記者會表示，消費者要求旅遊產品俗又大碗，旅遊業者對品牌形象經營觀念薄弱，有許多低成本、高密集遊程的不合理現象。民國97年前，遊覽車數量約維持在1萬1000多輛，但97年後開放陸客，遊覽車數量大增，105年達到1萬7000多輛，陸客結構改變後進入國旅市場，市場供需失衡，削價競爭嚴重。
林繼國說，交通部提出6大措施挽回民眾對國內旅遊信心，包括嚴查旅遊產品、推薦優質服務、杜絕不良服務、管制老車旅程、召回老車檢驗、清查高風險駕駛等。其中，將召回與發生意外事故相同的166輛同型車，預計27日前完成檢驗；95年前進入市場服務的5157輛老車，則於1個月內完成盤查。
賀陳旦表示，98年之後出廠、車齡10年之內的遊覽車，基本上都沒有車體安全問題，這次翻車事故這麼慘重，「不完全是法令要求不到位，而是那天行為上的問題，當然檢察官還在調查中」。
賀陳旦說，這次衝撞非常厲害，即使歐洲有些車廠強調翻滾測試，強度上都沒有到這麼劇烈的撞擊，真正原因仍待調查。
對於靠行車問題，賀陳旦表示，目前對靠行車在法令上沒有正式定位，今年將檢討相關法規，給予靠行車正式法律定位。1060223
(中央社)
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