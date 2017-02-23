松坂大輔可能重拾過往招牌動作？

松坂大輔有可能重拾過往這個招牌動作嗎？(美聯社資料照)

松坂大輔去年到波多黎各冬盟磨練後，就捨去了高舉過頭的動作，不過如今，他似乎又打算把它找回來？日媒23日報導，他為25日的實戰登板，再度進牛棚練投，值得一提的是，日前他才說喜歡以前的動作，且練傳球時也有用上，沒想到這次練投，還真的用上過去的姿勢投球。

《Full-Count》報導，松坂自軟銀集訓以來，為習慣固定式投球的動作，練投都以那個動作做為開頭，這次也不例外；有趣的在後頭，在投51球後，第52球開始，他沒用冬盟調好的動作，而是改以招牌高舉過頭的揮臂式動作，繼續練投，「好幾天早上都在思考這件事，今天就決定要這麼做了。感覺很棒，投球內容也不錯。」

日前因疲勞跳過紅白戰，已經36歲的松坂，體能狀況明顯不如過往，這次也有別於先前球數頻飆破百，只小投79球就休息，不過他認為身體沒有問題，且已經準備迎接實戰。已加入主力A組的他，預計於25日與B組一起對戰讀賣巨人二軍，這也是他此次春訓首次投實戰，屆時他會選擇哪種動作、效果如何，又成另個關注焦點。

(中時電子報)