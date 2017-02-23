職棒明星力挺 新竹市立棒球場原地整建

八八聯盟理事長賴秉豐（左）23日與職棒退休球星，以實際行動支持市府原地整建新竹市立棒球場的決心。（徐養齡翻攝）

多名球員赴新竹市立棒球場力挺市府整建計畫。（徐養齡翻攝）

新竹市立棒球場日漸凋零，市府日前宣布將投入7億元拆除整建，各界意見不一，竹市八八聯盟棒球推廣協會23日在多名退休球星力挺下，以實際行動支持老球場整建，盼早日以現代化國際規格迎接廣大球迷。

市立棒球場使用時間超過40年，市長林智堅苦思整建之道，上周宣布已爭取到經費，並邀市議會教育與財政小組民代參與會勘，多數民進黨及新民意問政聯盟傾向支持。

不過國民黨團認為球場整建花費高達7億元，現有球場位於車水馬龍且狹窄的西大路，建議另覓地點建新球場。市府則強調原地拆除重建已獲行政院全額補助專案，若在他處重建，用地取得與土地變更恐曠日廢時。

棒球界今出面力挺重建，職棒元年在新竹市棒球場締造開幕連續21場安打紀錄、喧騰一時的「鯊魚」鄭幸生，指新竹市的城市印象與棒球場緊緊扣連，肯定林智堅推動拆除重建計畫的決心與魄力，「讓屬於球員的歷史紀錄，及球迷情感的空間記憶繼續延續。」

兄弟象球員張民諺說，但場地水準卻也令職棒球員卻步。對於市府推動棒球場拆除重建計畫，張民諺認為可提升場地品質，不但保護球員，也讓新竹球迷欣賞更高品質的賽事。

八八聯盟理事長賴稟豐表示，大家都認為新竹市是年輕、科技的城市，但走進市立棒球場，卻又彷彿停留在石器時代。為兼顧球迷對球場的歷史情感保留，並讓棒球場具備國際標準規格與現代化，他深信原地拆除重建是最好做法，讓球員、球迷擁有高品質的場地。

(中時)