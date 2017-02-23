韓玉女演員自殺 金素妍代她盡12年孝道
還記得南韓玉女演員李恩珠嗎？資深韓粉應不陌生，笑容甜美的她，演過《火鳥》、《太極旗飄揚》、《紅字》等膾炙人口戲劇，不過2005年她選擇上吊自殺，結束25年生命，留給外界無限悲痛，時隔12年，22日是她的忌日，生前閨密也替她盡了12年孝道。
李恩珠過世後，除了家人和粉絲記得她，還有她的好友、知名女星金素妍，從李恩珠離開到現在，金素妍都像女兒一樣照顧李母，李恩珠生前的經紀公司老闆也說，「每年恩珠的忌日，金素妍都會帶著公司員工和李母一起吃飯，12年來從沒間斷過，哪怕是家人，也很少能做到年年如此。」
李恩珠年紀輕輕就和許多影帝級男星合作，25歲時她力求轉型，擺脫清純玉女形象，在電影《紅字》中演出裸露床戲，讓家人相當不諒解，她因此患有嚴重憂鬱症，最後於2005年2月22日在家上吊自殺。
(中時電子報)
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