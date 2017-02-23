交通安全宣導出奇招 高雄警請到明華園小生

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高雄苓雅分局請到明華園天字戲劇團新生代小生吳奕萱，擔任交通安全代言人。（苓雅分局提供）

高雄苓雅分局請到明華園天字戲劇團新生代小生吳奕萱，擔任交通安全代言人。（苓雅分局提供）

警方宣導交通安全花招百出，高雄苓雅分局請到明華園天字戲劇團新生代小生吳奕萱，擔任交通安全代言人，令民眾印象深刻。

苓雅分局統計，2015年至2016年，轄區因交通事故死亡人數，從6人下降為3人，顯見交通執法、交通宣導等均有明顯成效。另外，警方分析肇事原因，多與民眾違規行為有關，例如轉彎車未讓直行車、行人不當穿越道路、未依規定轉彎等。

苓雅分局為持續推動交通教育效果，邀請明華園天字戲劇團「新生代小生」吳奕萱擔任代言人，吳奕萱是第一薪傳小生陳昭香的女兒，出生在歌仔戲世家，南部喜愛歌仔戲的民眾對她相當熟悉。

(中時)