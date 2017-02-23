馮世寬：國軍是作戰部隊 毒品絕不可到軍中
空軍清泉岡基地日前發現疑似毒品粉末，國防部長馮世寬今到立法院拜訪國民黨立委江啟臣，馮世寬受訪時表示，這件事非常嚴重，國軍是作戰部隊，毒品絕不可以到軍中，基地要做全面性篩檢，國軍部隊也要防治，他有把握這可以很快的防治。
馮世寬指出，軍中有毒品，但國軍一直做篩檢、防範，另外就是輔導，但憑良心講，比外面要少很多。
記者詢問是否感到心痛？馮世寬說，當然是，但不得不懷疑為何會有這麼多毒品出現。記者追問，是否是被滲透？他表示，他不了解所謂滲透的意思，但他在想，「把它遺失在那邊，有遺失那麼多嗎？」他們正在調查。
這是否有陰謀論存在，馮世寬則說，他不想的那麼複雜，但是至少要找出源頭，再來談其他的問題。
至於營區的安全與管理，是否出現問題？馮世寬表示，不會，那麼多東西散落在營區，這也許一個人就可以做到的。他也說，現在已經在加強門禁的管理，而各部隊的部隊長，平時也應該對自己的部屬，所住的環境、工作的環境，都應該有責任做一個清查，這他們也會在加強。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
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