台南稽查工廠偷排廢水 2家勒令停工

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台南環檢警今天同步稽查8家工廠，其中2家偷排廢水污染，遭勒令停工，最高面臨新台幣2000萬元的罰款。

台南環檢警同步稽查的8家工廠，分佈在安南區、安定區、仁德區、永康區，其中2家被勒令停工，2家未依廢棄物清理計畫書內容規定操作。

環保局表示，仁德區1家金屬表面處理廠被查獲偷排廢水；安南區1家違章廢棄物處理廠，將未經處理的強酸廢水偷排入水溝，這2家勒令停工，最高可處2000萬元罰款。

另外，永康區2家未依廢棄物清理計畫書內容規定操作的工廠，依違反廢棄物清理法規定告發，最高可罰300萬元。1060223

(中央社)