救國團號召粉絲力挺 邀大家換臉書大頭貼

不當黨產處理委員會明天將召開救國團的聽證會，救國團臉書粉絲專頁近日發起「粉絲換大頭活動」，號召認同的網友更換臉書大頭貼，一同支持救國團。

為釐清救國團是否為國民黨的附隨組織，不當黨產處理委員會預定24日舉行聽證會。

為了號召民眾支持，救國團臉書粉絲專頁近日發起「我挺救國團 x 粉絲換大頭活動」，號召認同和支持救國團的網友，能在臉書換上「我挺救國團」大頭貼，一同守護救國團。

救國團臉書發文指出，這64年來，救國團秉持「我們為青年服務 青年為國家服務」的使命，從未傷害過任何一個人，陪伴青年在藍天綠地成長，真誠的心沒有藍綠，只有一顆熱誠的紅色，「張老師1980 依舊幫您」默默守候社會最無助的時候。

救國團臉書也感謝過去支持的朋友真心相挺，一起捲起袖子參加「萬人捐血活動」，一起DIY健康的點心探訪弱勢族群「佳節送愛」，一起帶身障朋友走出戶外「圓夢之旅」，太多的點點滴滴感恩回饋不斷湧入，更感謝相挺者，設計相挺大頭貼，陪伴救國團一起面對不公不義，違法違憲。

近日也有部分網友在臉書發文，分享在救國團參與的點點滴滴，有人提到「救國團讓我成長，讓我成為快樂的服務員，給我有了服務的機會與舞台」，也有部分網友在救國團臉書留言支持。1060223

(中央社)