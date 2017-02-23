立委：南山人壽濫訴 造成工會負擔

民進黨立委林岱樺今天表示，南山人壽這2年來對工會民刑事興訟累計30件，濫訟不是為了追求真相，而是為了造成工會成員心理與財務面的負擔。

林岱樺上午與南山人壽工會、媒體人蔡玉真等人召開記者會。

林岱樺說，南山人壽與工會間，為了「僱傭關係」爭論多年，當初潤泰集團入主南山人壽時，承諾保障員工權益，現在卻企圖以不間斷的民事訴訟，將訴訟舉證責任歸於弱勢的勞工。

她表示，除了僱傭關係的爭論外，近2年來南山人壽興訟的頻率與名目已經超乎常理，在工會合法舉行罷工活動後，分別對部分餐與者以公共危險、侵占、恐嚇、妨害自由、妨害名譽、傷害等罪名提起刑事訴訟。

林黛華說，工會常務理事施少華在臉書上張貼號召會員參與抗議公司不公平違法對待的文章，也被提告妨害名譽。

她說，甚至在勞動單位對業務員工進行勞動檢查後，受檢的業務員也被提起確認勞動關係不存在的民事訴訟，民、刑事訴訟累計30件，其中10件刑事訴訟經不起訴處分已達8件，其餘案件仍在調查中。工會律師指出，南山人壽針對不起訴處分，另外又提出再議。

南山人壽工會理事長嚴慶龍說，南山人壽在潤泰集團入主後，放任公司對工會幹部提告，有100多人被提告，他自己去年就有7件刑事案件，到現在都還沒有完全結案，不斷打壓工會與勞工權益。

蔡玉真說，她在節目上只要講到南山人壽，就可能被告或封殺，她因為在節目上討論南山人壽的僱傭關係爭論，有3家媒體要求她去道歉，拒絕了以後，就開始封殺她，後來繼續評論南山人壽，就被南山人壽控告妨害名譽。1060223

(中央社)