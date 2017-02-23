立委：南山人壽濫訴 造成工會負擔
民進黨立委林岱樺今天表示，南山人壽這2年來對工會民刑事興訟累計30件，濫訟不是為了追求真相，而是為了造成工會成員心理與財務面的負擔。
林岱樺上午與南山人壽工會、媒體人蔡玉真等人召開記者會。
林岱樺說，南山人壽與工會間，為了「僱傭關係」爭論多年，當初潤泰集團入主南山人壽時，承諾保障員工權益，現在卻企圖以不間斷的民事訴訟，將訴訟舉證責任歸於弱勢的勞工。
她表示，除了僱傭關係的爭論外，近2年來南山人壽興訟的頻率與名目已經超乎常理，在工會合法舉行罷工活動後，分別對部分餐與者以公共危險、侵占、恐嚇、妨害自由、妨害名譽、傷害等罪名提起刑事訴訟。
林黛華說，工會常務理事施少華在臉書上張貼號召會員參與抗議公司不公平違法對待的文章，也被提告妨害名譽。
她說，甚至在勞動單位對業務員工進行勞動檢查後，受檢的業務員也被提起確認勞動關係不存在的民事訴訟，民、刑事訴訟累計30件，其中10件刑事訴訟經不起訴處分已達8件，其餘案件仍在調查中。工會律師指出，南山人壽針對不起訴處分，另外又提出再議。
南山人壽工會理事長嚴慶龍說，南山人壽在潤泰集團入主後，放任公司對工會幹部提告，有100多人被提告，他自己去年就有7件刑事案件，到現在都還沒有完全結案，不斷打壓工會與勞工權益。
蔡玉真說，她在節目上只要講到南山人壽，就可能被告或封殺，她因為在節目上討論南山人壽的僱傭關係爭論，有3家媒體要求她去道歉，拒絕了以後，就開始封殺她，後來繼續評論南山人壽，就被南山人壽控告妨害名譽。1060223
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。