彰縣災防四合一會議 提升救災能力

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彰化縣動員、戰綜、災防以及毒災四合一會報今天在彰化縣警察局舉行，彰化縣長魏明谷指出，希望藉會議防患未然促進救災能力。

彰化縣動員、戰綜、災防以及毒災四合一會報106年度第一次定期聯席會，今天在彰化縣警察局6樓禮堂舉行，會議由彰化縣長魏明谷主持同時擔任召集人，與會的還有彰化縣後備指揮部上校陳如偉、彰化縣政府民政處處長杜國忠等人。

魏明谷致詞時說，災害防救是整體性以及長期性的工作，防災整備需要積極務實，希望透過聯席會議提升全民災害應變的能力，強化彰化縣災害防救以及驗證救災任務編組的機動性以及能量。

魏明谷指出，台灣屬於海島型的氣候，時常遭受到颱風侵襲，國人應深切警惕，政府應落實各項防災機制，整合公民營的各項救災資源，建立民眾正確防災觀念，才能防患於未然。

縣府指出，彰化縣將在5月12日舉辦災害防救演習，聯合縣府局處、鄉鎮公所以及國軍、民間單位，期盼各單位通力合作，發揮團隊精神，藉由操作演練，提升政府救災的效能。1060223

(中央社)