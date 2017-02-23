屏東醫院長照中心 引進化妝療法
化妝可以有效延緩失智失能老人退化，甚至有失能老人在化妝3個月後，想要靠自己的力量試著自行如廁，衛生福利部屏東醫院與台灣資生堂合作，將化妝療法引進長照中心。
衛福部屏東醫院家醫科主任戴志融表示，日本研究，長者透過學習化妝療法，可以提升肌力，也可以有效釋放愉悅的腦波，研究也發現，有些長者原本需要使用紙尿褲，持續化妝3個月後，變得想要靠自己的力量試著自行如廁。
戴志融表示，「化妝療法」是教導化妝的一連串連續精細動作，小至旋轉瓶蓋、倒出適當用量、塗抹按摩的動作，到手持眉筆、唇膏、刷上腮紅等使用，都是用到上臂肌肉的較大動作，這一系列的動作，在日本被利用做為職能復健的活動。
台灣資生堂公司去年重陽節曾協助屏東醫院的高齡長者進行化妝走秀的活動，過程中，長者們充滿笑容的臉龐與積極的活力讓雙方工作人員留下深刻印象。
由於之前的良好經驗，屏東醫院今年將與台灣資生堂合作，將化妝療法帶入屏東醫院的長照中心，成為長輩們的日常例行性活動，希望可以透過美的訓練，幫助失智失能長輩有效的復健，並帶給長輩美麗又愉快的每一天。1060223
(中央社)
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