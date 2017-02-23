伊拉克安全部隊剿IS 猛攻摩蘇爾機場

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伊拉克國家電視台報導，獲美國撐腰的伊拉克安全部隊逼近伊斯蘭國（IS）占領的摩蘇爾西城區，今天猛烈攻擊摩蘇爾主要機場與鄰近軍事基地。

路透社報導，伊拉克國家電視台宣讀聲明：「快速反應部隊、聯邦警察與反恐部隊猛攻摩蘇爾機場…以及戈茲拉尼（al-Ghazlani）軍營。」

美聯社報導，兩名伊拉克特種部隊軍官表示，他們的部隊今早抵達摩蘇爾南端的戈茲拉尼軍事基地，目前還在作戰。一名聯邦警官表示，他的部隊也往摩蘇爾機場推進。

伊拉克部隊自上月將伊斯蘭國趕出摩蘇爾東城後，便設法攻占摩蘇爾機場與附近的戈茲拉尼軍事基地，將這兩地當作奪回摩蘇爾西城的跳板。（譯者：中央社張曉雯）1060223

(中央社)