已弔唁 扁不出席汪笨湖追思會

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前總統陳水扁兒子陳致中今天指出，父親已經前往弔唁名嘴汪笨湖，並親自唸出寫給汪笨湖的追悼文，將不會再出席汪笨湖的追思會。

外界關切陳水扁是否向中監申請出席汪笨湖追思會，陳致中受訪做上述的回應。

他說父親會送花到汪笨湖的追思禮拜悼念笨湖仙，也透露父親寫了「笨鳥先飛引領台灣不忘向前行、湖心臥龍企踵國人記得背後看」的輓聯。

陳致中說，父親是由牧師、汪笨湖哥哥及汪笨湖女兒陪同到靈前弔祭追思，還將對汪的追思唸給笨湖仙聽。

陳致中於日前汪笨湖辭世時在臉書發文「民主前輩汪笨湖先生離開了！「阿扁總統感歎，難過，不捨」等內容，還提及汪笨湖關心探望扁的經過，以為對汪笨湖辭世的不捨。

汪笨湖追思禮拜25日將在台南舉行。1060223

(中央社)