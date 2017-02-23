火車廢氣排放 環署加嚴標準

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環保署今天預告，將針對火車排放廢氣新增一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物及粒狀污染物管制值，進一步改善國內交通工具廢氣污染問題。

為了改善空氣品質，環保署近年來逐期加嚴交通工具空氣污染物排放標準，但依據現行法規，火車及船舶部分僅針對粒裝污染物訂定標準，因此將參考歐盟及美國等先進國家管制策略，加嚴火車排放空氣污染物標準。

環保署指出，修訂重點主要針對淨功率大於130千瓦的軌道車輛及鐵路機車，新增一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物及粒狀污染物管制值，同時採認美國非道路運輸引擎Tier 4排放標準及其相關檢測方法、歐盟97/68/EC指令相關測試規定及其後續修正規定合格證明。

環保署表示，預告相關資料今天起詳載於行政院公報網站，民眾可逕自上網參閱。對於草案內容有任何意見或修正建議者，可於公布日隔日起14日內陳述意見。1060223

(中央社)