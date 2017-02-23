學術倫理爭議 廖俊智：犯錯人要勇於認錯
台灣大學教授郭明良涉及違反學術倫理案，波及掛名共同作者的校長楊泮池，連日來引發爭議。中央研究院院長廖俊智今天首度回應記者詢問，他說，「犯錯的人要勇於認錯，沒犯錯的應主動澄清」。
郭明良論文涉造假，遭風波延燒兩個多月，台大1月初步調查結果，認定郭明良多年來多篇論文有不同程度錯誤，論文疏失難辭其咎，認定違反學術倫理。
然而，楊泮池也有列為共同作者的論文被波及，台大調查報告卻未提及。副校長郭大維當時強調，優先調查撤稿兩篇論文的第一作者和通訊作者，至於其他論文和共同作者的責任，則需要再釐清。
教改論壇日前召開記者會，政治大學教育系教授周祝瑛認為楊泮池應為政治責任、學術誠信下台，牽涉到的中研院院士，中研院應該主動去調查這些事，因為已關係到台灣的學術聲望。
對此，廖俊智今天回應記者詢問時，首度對此事發表意見。他未點名個人，只說，「犯錯的人要勇於認錯，沒犯錯的應主動澄清」。
廖俊智提到，學界對學術倫理高度重視，各機關包括中研院在內，都會持續檢討，並建立完整的標準作業程序。
最後，廖俊智也認為討論制度時，對於「論文不當掛名現象」，也要深切檢討。
中央社記者追問，是否贊成由中央政府成立學術倫理監督機關？或是由各學術社群自主運作規範？廖俊智只回答，「科技部會規範。」1060223
(中央社)
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