北水處：翡翠水庫5月前用水還算安全

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台北市自來水自業處今天說，依目前翡翠水庫的水量推估5月前用水還算安全，但未來水情尚不穩定，建議民眾節約用水。

北水處說，近日因水情吃緊，各界關注水資源調度，轄區除北市外，包括新北市中和、永和、新店、三重及部分汐止地區。

北水處表示，今年2月起，擴大支援台灣自來水公司新北市轄區用水，從每日32萬噸增加到69萬噸，整體供應新北市的水量已達每日128萬噸，占北水處每日總出水量248萬噸的52%。

北水處說，目前供應新北市用水已超過總供水量一半。

北水處評估，依目前翡翠水庫的水量推估5月前用水都還算安全，但未來水情尚不穩定，建議民眾節約用水，以防範未然。

對於整體的水資源調配問題，北水處會配合中央的調度，全力支援。1060223

(中央社)