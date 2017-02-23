救國團號召連署支持 7.3萬人響應

救國團去年底發起「愛家愛青年．守護救國團」連署，強調救國團未傷害過一個人，僅不斷幫助青年、學生與弱勢，號召民眾連署，現已獲7.3萬人支持響應。

為釐清救國團是否為國民黨的附隨組織，不當黨產處理委員會預定24日舉行聽證會。

救國團去年發起「愛家愛青年．守護救國團」連署，強調救國團從未傷害過一個人，只有不斷幫助青年、學生與弱勢族群，不斷協助政府創造幸福的社會，當這些資源不再有，社會是否變得不再幸福美好？希望認同和支持的民眾，一同守護救國團。

連署訴求提到，救國團是公益性團體，沒有一塊錢源自政黨黨費、政治獻金競選經費的捐贈、競選費用補助金，而救國團是社團法人，不是政黨附隨組織。

連署書也指出，「服務的心不分藍綠」，青少年沒有藍綠，救國團也沒有藍綠，救國團真心陪伴青年成長，一直配合政府政策，協助政府、幫助政府，為國家社會和青少年盡一份公益團體應盡的責任，透過多項免費公益服務，用行動愛台灣。

在連署書最後強調，救國團如果消失，就是否定長期投注青年服務工作的熱情與努力，而救國團從未傷害過一個人，只有不斷幫助青年、學生與弱勢族群，號召大家連署支持。1060223

(中央社)