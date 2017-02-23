男大生上健身房 行竊賺回會費

張姓男大生犯下竊案離去時，被埋伏員警制伏逮捕歸案。（柯宗緯翻攝）

警方追回張姓男大生得手的4萬2000餘元及皮夾等贓物。（柯宗緯翻攝）

高雄市21歲張姓男大生熱愛到健身房運動，每年繳近2萬元會費，一邊運動、一邊伸第三隻手「賺回本」，今年1月起，在左營博愛路健身房，連續犯下6起竊案，得手逾4萬元，警方過濾2000多筆會員資料，日前循線逮捕歸案，訊後依加重竊盜罪送辦。

警方表示，張男家境小康，本身無前科，在高雄某科技大學就讀三年級，平日愛到左營健身房運動，每月繳1600元會費，迄今1年多。他辯稱，有次運動完，到更衣室開錯置物櫃，見到裡頭有皮夾等財物，趁四下無人竊走，之後食髓知味再犯。

健身房接連遭竊，早已報警處理，未料張男仍不知悔改，被埋伏警方活逮。20日中午劉姓被害人上健身房遭竊黑色皮夾、4800元現金、8000元餐券等財物，警方過濾前幾起竊案當日曾上健身房的會員，鎖定張男涉有重嫌。

警方一路從左營健身房，跟隨張男機車到楠梓區高楠公路與水管路口，見張男等紅燈時，拿出甫竊取的贓物，立即趨前逮捕歸案。張男起初辯稱是在路上拾獲，但警方曉以大義，告知已掌握確切事證，張男才坦承犯行。

警方表示，健身房更衣室與置物櫃在同一處，無法裝設監視器，張男持老虎鉗破壞會員自備的鎖頭，6度竊走共4萬2000餘元。張男父母得知兒子犯下竊案，相當自責沒教好孩子，也擔心他留下前科，但警方訊後仍依加重竊盜罪移送法辦。

(中時)