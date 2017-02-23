低溫來襲 專家：每降1度、心肌梗塞風險增2％
氣溫有感下降，心肌梗塞找上門！據統計，每天平均約有98名國人，因心血管疾病過世，不可不慎，而因應周末的10度出頭低溫，衛福部國健署今發出警告，氣溫每降低1度，罹患心肌梗塞的風險就增加2%，提醒民眾做好保暖，尤其要注意日夜過大的溫差。
中央氣象局指出，隨著鋒面通過及大陸冷氣團南下，今夜開始，全台灣將有感降溫，明天清晨起，部分地區可能出現僅12度的低溫。國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，英國曾一項在冬天進行的研究指出，當日的溫差每低1度，未來28天內、罹患心肌梗塞的風險就增加2％，「尤其是在降溫開始的前14天，風險最高」。
高血壓學會理事長、台大醫院心臟血管科主治醫師王宗道提醒，包括台灣在內，亞熱帶國家的民眾對「溫差」的適應性、低於寒帶國家，以英國為例，若當日溫差來的10％，罹患心肌梗塞的風險可能增加20％，但反觀我國我國，「若溫差來到10度，心肌梗塞風險絕對更高」。
根據衛福部統計，心臟病、中風及高血壓疾病而死亡的國人，2015年高達3萬5907人，平均每天超過98人因心血管疾病過世。賈淑麗說，而出現低溫、或溫差過大時，血管會跟著收縮，進而讓血壓升高，增加心臟病和中風急性發作的機率。
王宗道補充，有三高、腎臟病、心血管病史者，氣溫變化時，早上應在8~9點、氣溫回暖後再出門，早晚都注意保暖、讓四肢和頭頸部維持暖和；他提醒，民眾如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作，應該儘速就醫。
(中時)
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