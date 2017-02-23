謝長廷談核食惹議 郝龍斌諷：你是日本駐台代表？

國民黨副主席郝龍斌(左，姚志平攝)、駐日代表謝長廷(右，黃世麒攝)。(圖/中時資料照/合成)

我駐日代表謝長廷日前參加群馬縣的台僑活動時，談及有關日本5縣食品輸台解禁問題時，稱台灣目前在此議題上已泛政治化，無法理性討論，建議緩一緩，發言在國內引發爭議。對此，國民黨副主席郝龍斌今（23）日於臉書發文，直批謝長廷在漁權議題上悶不吭聲，反倒爭取核食輸台卻相當努力，讓郝忍不住嘲諷，謝是否為日本駐台代表？

謝長廷日前於日本談論核食輸台問題，除認為國內缺乏理性討論外；也強調，以科學根據檢查沒有問題，就應該開放。對此，郝龍斌今於臉書發文，開頭便表示，看到謝長廷先生的發言，想必很多人都會覺得啼笑皆非，讓他不禁質疑，「你是中華民國駐日代表，還是日本駐台代表？」

郝龍斌進一步提到，為何謝長廷每次在釣魚台、沖之鳥礁的主權、漁權的問題上總是悶不吭聲，卻於日本爭取核災區食品輸台，表現得如此努力不懈。郝龍斌更問到，謝長廷發言到底是代表政府還是自己的立場？若是自己的立場，用行動支持日本核災區食品，沒有人有意見，「但不需要硬是要逼國人跟你一起。」

最後，郝龍斌指出，當他聽到謝長廷說出「個人的不安不該凌駕世界標準」這句話時，就已突顯謝不能理解台灣人的心；郝表示日本核災區食品進口是讓「國人不安」而非「個人不安」，10幾萬份的公投連署書代表人民真真實實的不安與憤怒，他籲民進黨政府與駐日代表都該正視這樣的民意。

(中時電子報)