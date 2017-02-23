時間確定啦! 一蘭拉麵台灣店6月開幕
到日本必吃的一蘭拉麵，在台灣就快吃得到了! 一蘭的香港分店臉書今日公布，一蘭台灣店將在六月盛大開幕，不用等到秋天。
台灣人到日本幾乎都會朝聖的拉麵名店─一蘭，即將在台正式展店，首店落腳在台北市信義區松仁路，一蘭香港分店臉書今也貼文宣布，「台灣的朋友久等了，一蘭台灣將於六月盛大開幕。」
而在天然豚骨拉麵專門店 一蘭台灣的官方粉絲團也提到，一蘭拉麵將於夏季在台灣開店，有信心為大家帶來與日本味道完全相同的天然豚骨湯拉麵，以及整個一蘭拉麵文化到台灣，表示會讓來店的客人就像置身於日本一蘭店之中。
一蘭的店面特色就是一個一個的單人小隔間，能自在的大口吃麵喝湯，每碗麵還能依客人希望的湯頭濃淡、辣度、麵條軟硬度去做調整。
(中時電子報)
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