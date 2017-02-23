宜蘭多雨 卻種出珍稀日本白草莓

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在宜蘭試種草莓成功的郭漢東，開心分享日本珍稀白草莓。（簡榮輝攝）

宜蘭冬季濕冷，一般人都認為不適合草莓生長。不過，海外經商有成的郭漢東，2年前舉家返回宜蘭家鄉，在員山鄉枕山地區購置1公頃多農地，搭建起半開放式溫室試種草莓。

為了改善宜蘭冬季多雨、日照不足的環境劣勢，郭漢東以半開放式溫室遮風避雨，並以LED日照燈弭補陰天日照問題。同時自日本引進珍稀白草莓，今(23日)發表栽種成果。

郭漢東表示，此款白草莓品種在日本名稱為「初戀之香」，在日本一顆要價新台幣250元，自己試種成功後，也改作台灣名稱「小雪的初戀」，在台灣就可以品嘗日本珍稀白草莓滋味。

(中時)