疑患禽流感！嘉義預防性撲殺3366隻鵝

防檢局日表示，嘉義縣布袋鎮公所獸醫師22日接獲該鎮1鵝場業者通報鵝隻出現異常死亡情形，經通報嘉義防治所至現場執行移動管制及採樣送驗，並依專業判斷認為該場鵝隻感染禽流感之風險極高，為降低疫情傳播風險，先採取預防性撲殺，並於本日上午完成撲殺處置作業，計3366隻鵝隻。

防檢局說明，現階段只要符合主動通報及配合動物防疫人員指導等要件，經確診撲殺（含預防性撲殺）為H5N2、H5N6及H5N8等高病原性禽流感案例者，撲殺補償費均提高為8成，若預防性撲殺最後確診為禽流感陰性者，則給予全額補償。

防檢局指出，早期發現，即時處置，可有效降低禽流感傳播風險，呼籲業者應每日自主觀察場內家禽健康狀況，若有異常情形應立即通知所在地動物防疫機關協助檢診及後續處置，不但可避免疫情的散播，同時也可以減輕場內的損失，共同維護產業整體安全。

(中時)